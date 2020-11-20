Стокгольм, , 23:57 — REGNUM В день старта продаж консоли PlayStation 5 жители Швеции заметили в небе известные символы платформы PlayStation. Об этом 20 ноября сообщил пользователь форума Reddit, известный под ником Fair-Masterpiece-637.

Он опубликовал фотографию, на которой запечатлены треугольник, круг, крест и квадрат — все символы представляют собой следы, которые оставил в небе самолёт. Другие пользователи платформы также выложили свои фото и видео, которые дали понимание того, насколько огромными являются знаки.

Напоним, в честь старта продаж PlayStation 5 в Японии Sony устроила церемонию в одном из японских храмов. В этой стране, США и ряде других стран онсольначали продавать 12 ноября 2020 года.

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