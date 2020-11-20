Вашингтон, , 23:18 — REGNUM Геймеры обнаружили неприятный момент у контроллеров DualSense новой консоли PlayStation5. Об этом 20 ноября сообщил портал Game Rant.

Владельцы геймпадов стали выкладывать в сеть фотографии, на которых видно, что логотип Sony не выровнен или не центрирован должным образом. В частности, на это обратил внимание Тед Тимминс — один из руководителей проекта игры Far Cry 6.

Степень проблемы варьируется от контроллера к контроллеру. Пользователи сети отмечают, что это, конечно, никак не сказывается на функционале геймпада, однако может говорить говорит об общем качестве сборки DualSense.

https://twitter.com/JustTeddii/status/1329484675052691456

Стоит отметить, что ранее стало известно: некоторые геймеры, купившие PlayStation 5 столкнулись с трудностями при передаче на неё данных с PlayStation 4. Кроме того, некоторые владельцы новых консолей Sony сообщили, что имеет место проблема передачи данных при подключении внешнего жесткого диска к заднему порту USB-C.

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