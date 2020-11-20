Москва, , 23:04 — REGNUM В Москве за последние сутки скончались ещё 74 пациента с коронавирусной инфекцией, общее число летальных случаев возросло до 8233. Об этом сообщили вечером 20 ноября в оперативном штабе столицы.

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Как сообщается, у всех умерших пациентов была диагностирована пневмония и был положительный результат тестов на коронавирус.

Согласно последним данным штаба, всего в Москве выявлено уже почти 540 тысяч случаев заражения коронавирусом, 6902 из которых — за последние сутки. Излечились и были выписаны более 394 тысяч пациентов.