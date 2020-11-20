Наро-Фоминск, Московская область, , 22:31 — REGNUM Главной новогодней ёлкой России станет дерево из Наро-Фоминского городского округа Подмосковья. Об этом 20 ноября сообщается на официальном сайте правительства Московской области.

Отметим, что выбор Кремлевской ели осуществлялся специальной комиссией, в состав которой входили специалисты управления делами президента Российской Федерации, представители лесного хозяйства области, транспорта, деятели культуры и искусства.

В 2020 году ёлкой, которая украсит собой Соборную площадь Московского Кремля станет дерево возрастом 96 лет. Её высота около 25 метров, диаметр ствола — 60 сантиметров, а размах нижних ветвей — порядка 10 метров.

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