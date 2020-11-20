Москва, , 22:18 — REGNUM В Москве разрешили заполнять стадионы на футбольных матчах Российской премьер-лиги (РПЛ) на четверть от максимальной численности зрителей. Об этом 20 ноября сообщается на сайте РПЛ.

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Отмечается, что РПЛ получила сообщение от департамента спорта Москвы, что проведение всех московских матчей РПЛ со зрителями согласовано до конца 2020 года при условии. Однако это правило действует при условии, что стадионы будут заполнены не более чем на 25% от своей максимальной вместимости.

«Проведение матчей со зрителями возможно при условии строгого выполнения всех профилактических мер, разработанных Роспотребнадзором, нацеленных на борьбу с распространением коронавирусной инфекции», — отмечено в сообщении.

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