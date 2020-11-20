Москва, , 21:59 — REGNUM Ситуация с распространением коронавируса в Москве остаётся управляемой. Об этом 20 ноября заявил мэр столицы Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия 1»

Школьник на дистанционном образовании Mos.ru. Евгений Самарин

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"Эпидемиологическая ситуация в Москве, как президент сказал, она контролируется, управляемая», — заявил Собянин.

Отдельно глава города указал на стабилизацию распространения коронавируса среди столичных старшеклассников, заболеваемость COVID-19 также стабилизировалась. При этом закрывать детские сады и переводить учащихся младших классов на дистанционное обучение, городские власти пока не планируют, подчеркнул мэр.

«У нас на сегодняшний день около 2,5 тыс. групп и детских садах и классов находятся на карантине, это немало, но, с другой стороны, это и некритично для всей системы. Конечно, это сложно все организовать, конечно, это проблемы, но тем не менее они не таковы, чтобы мы принимали сегодня решение о закрытии детских садов или младших классов», — сказал Собянин.

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