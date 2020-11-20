Вашингтон, 20 ноября 2020, 21:49 — REGNUM Версия игры Devil May Cry 5 Special Edition не получила важную функцию для консолей нового поколения. Об этом 20 ноября сообщил портал Screen Rant.
Издание обратило внимание, что она фактически считается новой игрой, с новым списком трофеев, кторый привязан к учётной записи геймеров. Однако это означает, что игроки не смогут перенести игровой прогресс из обычной Devil May Cry 5 в Special Edition, в т.ч. сферы, навыки и разблокировованный контент. Таким образом, им нужно будет всё начинать «с нуля».Релиз Devil May Cry 5 Special Edition состоялся 10 ноября 2020 года. Разработчики добавили в игру нового персонажа — Вергилия, который является братом-близнецом одного из главных героев.
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