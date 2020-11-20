Москва, , 21:50 — REGNUM Введённые в Москве ограничения дают свой результат. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия 1».

Свободные койки Александр Горбаруков © ИА REGNUM

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Речь идет о запрете на работу ночных клубов и дистанционном обучение школьников старших классов, уточнил глава города.

«Принятие неприятных решений по ограничению деятельности в городе, это связано с ночными клубами, заведениями, плюс переход на дистанционное обучение высших учебных заведений, техникумов, колледжей, продление сроков дистанционного обучения старшеклассникам — все эти меры дают свой результат», — сказал Собянин.

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