Москва, , 22:04 — REGNUM Заявление начальника УОБДД МВД России Михаила Черникова о том, что инспекторы ГИБДД получат новые приборы для быстрого определения алкоголя или наркотиков в организме водителя, вызвало спор в сети. Граждане выразили своё мнение 20 ноября в сервисе «Яндекс.Новости».

ГИБДД see2me.ru

"Все эти лакмусовые бумажки дают большую погрешность. У нас на работе массово тестировали. И в итоге половина наркоманов оказалась. Причем были врачи, был отличный свет и нормальное помещение. А что ДПС впотьмах на коленке натестирует это смех просто», — написал пользователь Александр.

Некоторые граждане пришли к выводу, что новые приборы помогут инспекторам значительно улучшить работу по выявлению водителей, находящихся в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. По их мнению, ГИБДД делает всё правильно.

«Вот и хорошо! И особенно то хорошо, что не только почитателей Бахуса, но и тех, кто под наркотическим кайфом за руль не брезгует. Можно сколько угодно ругать ГИБДД за неучтивость сотрудников, желание придраться и заработать на автолюбителе. Но ДТП это результат несоблюдения правил и самонадеянности именно тех, кто за рулём! И чем больше прав лишат тех, кто рискует нашими же жизнями в неадекватном состоянии на дорогах России, тем лучше», — написал Ефим А.

Тем не менее нашлись и те, кто выступил с критикой такого способа определения состояния водителя. Граждане указали, что подобные технические средства имеют множество недостатков, а главное, это приносит большие прибыли их производителям.

«У нас на работе такие приборы убрали из-за коронавируса. Вы представляете, если все будут дуть в один прибор пусть даже со сменными насадками. И вообще законность применения этих приборов ещё нужно проверить. Да с пьянством за рулём бороться надо, но не надо доходить до дури. Все это только трата бюджетных денег и пособничество коррупции», — считает Олег Д.

Отдельные граждане поделились личной историей того, как они столкнулись с недостоверной информацией о наличии алкоголя в организме человека. Граждане уверены, что приборы обладают значительной погрешностью и не позволяют объективно оценить состояние водителя.

«Несколько лет назад меня, абсолютно трезвого, остановили и продули на Кремлёвской (!) набережной… Оказалось (с соблюдением всех мер) у меня в выхлопе 0,15 промилле! Честное слово, если бы не отпустили — пошёл бы до конца отстаивать свою трезвость… Вот уровень «самых современных приборов «ГИБДД!» — пишет пользователь Николай.

Напомним, 20 ноября начальник ГУОБДД МВД России Михаил Черников заявил о том, что инспекторы ГИБДД получат новые приборы для быстрого определения алкоголя или наркотиков в организме водителя.