Анкара, , 21:34 — REGNUM В Турции за последние сутки зафиксировано 5103 новых случая заражения коронавирусом, общее число выявленных инфицированных достигло 435 273 человек. Такие данные приводит 20 ноября министерство здравоохранения страны.

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Сообщается также, что за сутки в больницах страны скончался ещё 141 пациент с COVID-19, общее число подтверждённых летальных случаев возросло до 12 084.

За весь период с начала эпидемии в стране излечились более 367 тысяч пациентов с коронавирусом, в том числе 3019 — за последние сутки.

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