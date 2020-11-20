Москва, , 22:48 — REGNUM Предложение члена комитета Госдумы по транспорту и строительству Александра Васильева о том, чтобы ввести штрафы для автомобилистов за превышение разрешенной скорости на 1 км/ч, вызвало шквал комментариев со стороны интернет-сообщества. Граждане выразили свою точку зрения 20 ноября в сервисе Яндекс.Новости.

«Нужно ещё раз донести до законотворцев, что сначала давайте приведём все ограничительные знаки на всех дорогах страны в соответствие с реальной дорожной ситуацией и не будем вводить 60 км/час там, где этого реально не требуется. Только что проехал по нашей необъятной стране 4000 км. Таких нелогичностей просто нереальное количество. А ещё давайте наказывать и штрафовать те службы, которые закончили ремонтные работы, но, упс, забыли знаки снять. И второе. Прежде, чем вводить штраф за нулевой допуск — вы должны гарантировать идеальную точность ваших приборов и наших (при сертификации а/т)», — пишет Александр К.

Многие комментаторы пришли в ужас от данной новости. Они заявили, что приборы для измерения скорости движения автомобиля работают не идеально и имеют долю погрешности, что, в свою очередь, создаст множество случаев несправедливо выписанных штрафов.

«Что за бред?! У приборов определения скорости есть погрешность в несколько км/ч, есть погрешность спидометра автомобиля. Вот этот лаг в 10 км/ч, за который сейчас не штрафуют. А превышение на 1 км/ч это чистая обдираловка и развод на деньги», — написал Сергей С.

Другие пользователи призвали законодателей заняться, как они считают, реальными проблемами на дорогах России и не заниматься популистскими и совершенно не отражающими чаяния простых людей законопроектами.

«Вот по ощущениям: вам там заняться не чем? Займитесь, наконец, благосостояние граждан страны в сторону увеличения оного… А знаки, установленные с занижением скорости, которые уже стоят повсеместно? Средства народные опять потрачены напрасно? Займитесь дорожным проблемами, реставрацией существующих, увеличением пропускной способности. Да проблем хоть отбавляй. Но показухой законотворческой занимаетесь, а не решением вопросов, господа!», — написал Александр П.

Нашлись и те, кто согласился на введение подобного закона в правила дорожного движения только в обмен на то, что для представителей власти будут многократно увеличены штрафы.

«Хорошо, если водителей штрафовать за превышение на 1 км/час, то давайте начнём с тех, кто должен показывать пример. Начнём с представителей Госдумы. При этом надо учитывать, что они представители закона и должны нести ответственность за нарушение гораздо больше чем обычный человек. Проще говоря — нарушил дядя Вася, штраф 500 руб., нарушил тот же пункт представитель Госдумы, штраф 500 000 руб. Так будет вполне справедливо», — считает пользователь «Я».

Напомним, 20 ноября член комитета Госдумы по транспорту и строительству Александр Васильев предложил ввести штрафы для автомобилистов за превышение разрешенной скорости на 1 км/ч.