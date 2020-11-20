Бишкек, , 21:08 — REGNUM Ночью 20 ноября столица Киргизии заняла первое место в рейтинге городов мира по уровню загрязненности воздуха World Air Quality. Ранее Бишкек также регулярно попадал в десятку «самых грязных мегаполисов».

Сейчас содержание мелкодисперсных частиц PM2.5 в воздухе киргизской столицы достигает 213,6 мкг/м³ и превышает среднесуточную норму в 8,5 раза, а частиц PM10 — 234,7 мкг/м³, что больше среднесуточной нормы в 3,9 раза.

На втором месте расположилась столица Бангладеша — город Дакка, а третье досталось столице Афганистана — Кабулу.

Также в топ-10 антирейтинга вошли Дели, Улан-Батор, Калькутта, Лахор, Мумбаи, Нур-Султан и Бангкок.