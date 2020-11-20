Загреб, 20 ноября 2020, 20:55 — REGNUM В Хорватии 20 ноября зафиксирована вспышка птичьего гриппа, подтипа H5N8. Об этом сообщает хорватское новостное агентство Večernji list.
Вспышка этого типа гриппа зафиксирована на ферме по выращиванию бройлерных индеек в Копривничко-крижевачком округе Хорватии.
В данный момент проводятся дальнейшие лабораторные анализы, которые определят, к какой группе патогенности относится вирус (вирус с высоким или низким содержанием патогенов).
Обнаруженный вирус относится к подтипу H5N8, который до сих пор не вызывал заражения у людей. Данная ферма находится под наблюдением государственной ветеринарной инспекции Хорватии.