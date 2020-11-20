Москва, , 23:14 — REGNUM Заявление президента России Владимира Путина, согласно которому больными людьми не нужно управлять, а лишь заниматься их лечением, в ответ на слова министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко, заявившего о системе управления пациентами, вызвало бурную реакцию в сети. Граждане выразили свою точку зрения 20 ноября в сервисе «Яндекс.Новости».

Жуть Александр Горбаруков © ИА REGNUM

"Лечимся мы сами по рекомендациям интернета, диагнозы заболеваний ставим сами себе по тому же сценарию. От медучреждения просим оформить больничный. Такая система здравоохранения», — пишет Валерий С.

По мнению ряда граждан, слова министра являются правдивыми и осекать его не стоило. По их видению, современная российская система здравоохранения действительно занимается в основном только управлением пациентами, а не их лечением.

«Формулировка у министра правильная, они проговаривают свои действия. Лечение в их планы не входит», — поделился мнением пользователь под псевдонимом Мефодий.

Некоторые пользователи призвали Путина наладить систему здравоохранения в России. Они предложили взять за пример частные медицинские клиники и тот уровень сервиса, который они предоставляют своим пациентам.

«Главное своевременно лечить. Путину надо дать команду бюджетной медицине учиться всё уметь делать быстро у коммерческой, но пациентов обслуживать всех бесплатно. Почему-то за деньги все могут!!! И все оборудование у них есть, и реактивы, препараты, …все есть. И квалификация врачей соответствует. А в бюджетной не все исследования делают, специалистов даже в штате иной раз нет. Это же безобразие!» — написал пользователь Валерий В.

Другие пришли к мнению, что необходимо обратиться к современным цифровым технологиям и создать электронную форму, через которую будет происходить запись пациента на приём, его лечение и выздоровление.

«Нужно создать Единый сервис обращений за медицинской помощью, через госуслуги. Где будет фиксироваться каждый пациент, и его личные жалобы. Таким образом будет абсолютная прозрачность по заболеваемости», — считает Илья Е.

Напомним, 20 ноября президент России Владимир Путин сделал замечание главе Минздрава Михаилу Мурашко, который во время выступления прибег к профессиональному слогану и начал говорить о системе управления пациентами. Путин попросил коллег избегать терминологии, которая может быть не так понята гражданами.