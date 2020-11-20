Рим, , 20:34 — REGNUM

По данным на вечер пятницы, 20 ноября, в Италии умерли 48 569 человек с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония», за последние сутки этот показатель увеличился на 699 (днем ранее — на 653), сообщили журналистам в национальной службе гражданской обороны.

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Выздоровели 520 022 человека, за сутки этот показатель увеличился на 21 035 (днем ранее — на 17 020).

Число подтвержденных носителей выросло на 37 242 (днем ранее — на 36 176). С учетом выздоровевших и погибших общее число носителей коронавируса за всё время эпидемии составляет 1 345 767 — более 2% населения страны.

В настоящее время заражены 777 176 человек (на 15 505 больше, чем днем ранее), что является самым высоким показателем за время эпидемии. Количество актуально заражённых (непрерывно снижавшееся с конца апреля до начала июля) снова стало расти в начале августа 2020 года. С этого времени оно увеличилось в 64 раза. За последний месяц число зараженных выросло в 5,5 раз. При этом гораздо медленнее увеличивается количество умерших: врачи связывают это с изменением среднего возраста заражённых — теперь это почти всегда молодые люди и люди среднего возраста.