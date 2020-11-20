Кострома, , 20:08 — REGNUM Костромской историк Алексей Зябликов предложил вернуть на главную площадь областного центра памятник царю Михаилу Романову и крестьянину Ивану Сусанину, разрушенный в 1918 году. Об этом сообщает «KOSTROMA.TODAY».

Памятник царю Михаилу Романову и крестьянину Ивану Сусанину, разрушенный в 1918 году

Предложение восстановить монумент прозвучало на заседании общественного совета по вопросам историко-архитектурного облика Костромы при главе города Юрии Журине.

«Восстановление памятника станет не только данью уважения нашим отцам, но и будет способствовать формированию благоприятной историко-культурной среды», —сказал Зябликов.

По информации «KOSTROMA.TODAY», городские власти восприняли предложение историка положительно и продемонстрировали «решимость найти финансирование на проект уже в 2021 году».

Мнения костромичей по поводу восстановления памятника разделились. Часть горожан указала, что древний город нуждается в соответствующих «украшениях», другие комментаторы сочли неуместной идею «воскрешать» памятник царю и крестьянину в 21 веке.

«В центре города есть оживлённый перекрёсток, здесь же остановки общественного транспорта, много людей — памятник будет только мешать. Это в то время пара лошадей в час, может, мимо и проезжала. Сейчас ситуация другая. Лучше воссоздать памятник 300-летию дома Романовых в Центральном парке Костромы», — написал в Facebook экс-депутат городской думы Иван Сабуров.

ИА REGNUM) в покое, там и так все прекрасно. Памятник там не нужен. Пусть ставят в другом месте», — возмутился Марк Воскресенский. Авто Памятник Ивану Сусанину в Костроме Наталья Диева © ИА REGNUM «Оставьте нашу «сковородку» (неофициальное название главной площади в Костроме —) в покое, там и так все прекрасно. Памятник там не нужен. Пусть ставят в другом месте», — возмутился

«Памятники ставятся не в память о прошлом, а во славу настоящего времени. Персонажи могут быть любые, но все они славят время настоящее. Народ на коленях, шапка Мономаха — все очень символично и в духе времени», — отметил костромской предприниматель Михаил Долматов.

«Я считаю, что памятник нужен. Старый город нужно всячески украшать историческими объектами, Кострома всегда была привлекательна своей самобытностью. Плюс таким образом мы сохраняем историю и память о ней», — написал Михаил Феофанов.

«Решать такие вопросы должны не только историки и общественные советы, но и сами костромичи. Просто так взять и поставить памятник в центре городе нельзя — нужно посмотреть, будет ли это удобно для горожан, что мы имеем с логистикой, пешеходным трафиком, как памятник будет смотреться в современном контексте главной площади. Некоторые восприняли идею об установке памятника остро, сказав, что монумент фактически будет символизировать народ, стоящий на коленях перед властью, и это неуместно. Я не согласен. Такие монументы нужно воспринимать скорее как памятник эпохе», — резюмировал урбанист Илья Конжин.

Напомним, памятник царю Михаилу Романову и крестьянину Ивану Сусанину, прославившемуся после спасания юного монарха от польско-литовского отряда во время русско-польской войны (1609—1618) был воздвигнут в Костроме в 1851 году.

Монумент представлял собой гранитную колонну на четырехугольном пьедестале, увенчанную бюстом царя, у основания которой находился коленопреклонённый Сусанин. Позднее, в 1918 году памятник разрушили. В 1967 году в историческом центре Костромы появился ещё один памятник народному герою. Фигуру «патриота земли русской» можно увидеть между Красными и Большими Мучными рядами в центре города.