Калуга, , 20:01 — REGNUM Калужской области на выдачу бесплатных лекарств амбулаторным пациентам с COVID-19 из федерального бюджета выделено 37 миллионов рублей, сообщили 20 ноября корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства.

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По информации министра здравоохранения области Алана Цкаева, стационары региона, в которых проходят лечение пациенты с COVID-19, обеспечены лекарствами с запасом на две недели. Из областного бюджета для больниц дополнительно выделено 20 млн 720 тыс. рублей на приобретение специализированного препарата «Тоцилизумаб» и 50 млн рублей — на закупку средств индивидуальной защиты. Началась закупка лекарств для бесплатного обеспечения пациентов, находящихся на амбулаторном лечении с диагнозом «новая коронавирусная инфекция». На эти цели из федерального бюджета региону выделено более 37 миллионов рублей.

По словам генерального директора ГП «Калугафармация», поставка препаратов на склад предприятия и отгрузка их в поликлиники уже началась. Медицинские организации уже получают лекарства. На этой неделе — на сумму свыше трёх миллионов рублей. На следующей ожидается поставка лекарств еще на 27 миллионов рублей. Их будут бесплатно выдавать амбулаторным пациентам с новой коронавирусной инфекцией строго в соответствии с назначенной врачом схемой лечения.

Губернатор области Владислав Шапша призвал депутатов вместе с общественными советами, созданными при крупных лечебно-профилактических учреждениях области, помогать осуществлять контроль обеспечения граждан нужными препаратами. Он поблагодарил руководство ГП «Калугафармация» за оперативность в решении задачи, поставленной президентом страны.

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