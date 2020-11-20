Магас, , 19:38 — REGNUM В Ингушетии вынесен приговор женщине, которая является родной тетей малолетней девочки Аиши А., получившей серьезные увечья из-за систематического истязания родственницей. Суд признал виновными в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью малолетнего с особой жестокостью группой лиц по предварительному сговору 36-летнюю жительницу Ингушетии и её 44-летнего гражданского мужа, сообщили 20 ноября в СКР по региону.

«С декабря 2018 по июль 2019 года родственница ребенка и ее сожитель систематически истязали девочку, в том числе и за совершение незначительных провинностей», — говорится в сообщении пресс-службы Следственного комитета по региону.

Суд назначил женщине наказание в виде лишения свободы сроком на шесть лет с отбыванием в колонии общего режима. Муж родной тети-истязательницы получил 2,5 года лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима, так как он являлся бывшим сотрудником правоохранительного органа.

Напомним, семилетняя девочка Аиша А. была доставлена в Назрановскую больницу в тяжелом состоянии 4 июля 2019 года. У ребенка были диагностированы серьезные травмы, нанесенные ей родной тетей, у которой она проживала после развода родных родителей. Для лечения девочка была переправлена в Москву. В НИИ детской травматологии и нейрохирургии за ее жизнь врачи боролись более полугода.

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