Москва, , 19:27 — REGNUM Минприроды России подвело итоги первого профессионального конкурса «Золотая тропа России». На конкурс поступила 131 заявка от 59 ФГБУ, осуществляющих управление особо охраняемыми территориями.

В номинации «Лучший визит-центр» победу одержал заповедник «Керженский» (Нижегородская область) — первое место присвоено экоцентру ООПТ. Кавказскому заповеднику (Краснодарский край, Адыгея, Карачаево-Черкессия) присуждено второе место за визит-центр «Лаура», нацпарку «Кисловодский» — третье место за интерактивный визит-центр.

В номинации «Лучшая ООПТ по организации экологических маршрутов и троп» первое место занял Кроноцкий заповедник (Камчатский край), второе место — нацпарк «Угра» (Калужская область), третье место — Сочинский нацпарк .

В номинации «Лучшее средство размещения на ООПТ» победителем признан нацпарк «Земля леопарда» (Приморский край) с объектом гостиница «Центральная усадьба». Нацпарку «Валдайский» (Новгородская область) присуждено второе место за гостиницу визит-центра, Кавказскому заповеднику — третье место за гостевые дома экоцентра «Лаура».

В номинации «Лучшее событийное мероприятие на ООПТ» первое место у Всероссийского конкурса «Заповедный сувенир» (ФГБУ «Заповедный Крым), второе место — у Фестиваля природы «РосянкаFest» (заповедник «Полистовский, Псковская область). Сразу два призера разделили между собой третье место: Гастрономический фестиваль заповедных территорий России «Пятнистый фест» (ФГБУ «Заповедная Мордовия») и Международный этнофестиваль «Бөрйән балы — башҡорт даны» — Бурзянский мед — башкирская слава» (заповедник «Шульган-Таш»).

В номинации «Лучшая программа продвижения ООПТ (маркетинговое и PR-продвижение)» победу одержал нацпарк «Угра», второе место — у Нижне-Свирского заповедника (Ленинградская область), третье место — у заповедника «Полистовский».

В номинации «Лучший экскурсовод ООПТ» первое место занял Андрей Таничев (ФГБУ «Заповедное Прибайкалье»), второе место — Светлана Юшкова (ФГБУ «Национальный парк «Красноярские Столбы»), третье место — Екатерина Кондратьева (ФГБУ «Заповедное Приамурье»).