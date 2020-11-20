Подгорица, , 19:22 — REGNUM В Черногории лаборатории института общественного здравоохранения, другие государственные и частные лаборатории, занимающиеся диагностикой коронавирусной инфекции, завершили анализ 1739 тестов, из которых 502 — позитивные.

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Также сообщается о девятерых умерших за сутки. Общее количество смертей, связанных с заражением коронавирусом, с начала июня — 420, а с начала года — 429.

Число активных случаев в стране составляет 10 743.