Москва, , 19:18 — REGNUM За первые 10 месяцев 2020 года в России зафиксировано на 75,1% больше высокотехнологических преступлений, сообщила 20 ноября журналистам официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

По данным МВД, за тот же период на 22,2% снизилось число квартирных краж, на 21,3% сократилось число разбоев, и на 14,6% убавилось число грабежей.

Ирина Волк отметила, что с января по октябрь текущего года на 10% сократилось число преступлений, связанных с незаконным оборотом оружия.

«За 10 месяцев 2020 года с использованием оружия совершено на 8,7% меньше противоправных деяний, чем за аналогичный период прошлого года», — сказала официальный представитель ведомства.

Кроме того, в России с начала 2020 года зафиксировано снижение криминальной активности иностранных граждан и лиц без гражданства.

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