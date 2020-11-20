Ростов-на-Дону, , 19:15 — REGNUM Из Ростовской области в Нагорный Карабах отправится гуманитарный конвой. Автоколонна с гуманитарной помощью отправится после погрузки спецтранспорта. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении МЧС России 20 ноября.

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"Сегодня в Донском спасательном центре формируется и убывает в Нагорный Карабах гуманитарная колонна. Личный состав спасательного центра доставит для пострадавшего населения Нагорного Карабаха строительный материал для восстановления домов и социальной инфраструктуры. Задействовано 29 единиц техники и 32 человека личного состава», — отметил заместитель начальника Донского спасательного центра МЧС России Максим Ложков.

Всего МЧС России направит в Степанакерт две автомобильные колонны со строительными материалами.