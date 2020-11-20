Грозный, , 19:10 — REGNUM Массовые новогодние мероприятия в Чечне будет отменены. Такое решение приняли власти региона в связи с ситуацией по коронавирусу и рекомендациями федеральных ведомств. Об этом сообщил 20 ноября глава Чечни Рамзан Кадыров.

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"Если послушать федеральные структуры, которые определяют, как вести работу с коронавирусной инфекцией, то грандиозных праздничных мероприятий не планируется», — цитирует Кадырова ИА «Грозный-Информ».

Тем не менее, по словам руководителя Чечни, новогодний праздник, несмотря на то, что не будет таким масштабным, как в предыдущие годы, «пройдет так, чтобы было и весело, и безопасно».

Напомним, в Чечне, по данным оперативного штаба на 20 ноября, выявлен 3451 носитель инфекции, выздоровели 2302 человека, скончались 55 жителей региона.