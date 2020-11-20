Москва, , 18:46 — REGNUM Правительство РФ внесло изменения в распределение субвенций на очистку озёр и рек. Это стало возможным благодаря экономии средств на объектах в Пермском крае (свыше 5,8 млн рублей) и Новосибирской области (свыше 1,9 млн рублей). В соответствии с распоряжением главы правительства РФ, 7,8 млн рублей получит Ивановская область на завершение расчистки русла реки Теза, сообщает пресс-служба Минприроды РФ 20 ноября.

Река Теза протекает по территории районного центра Ивановской области города Шуя. По берегам реки расположены машиностроительные и текстильные предприятия, лечебные учреждения, мосты и гидросооружения, а также районы жилой застройки. На участке, где проходят работы, река зарегулирована. Из-за изменения естественного стока в русле откладывается ил. С территории города вместе с ливневыми водами в реку попадают мусор и бытовые отходы. Эти факторы способствует чрезмерному разрастанию водных растений, из-за чего появляется запах гниения. После проведённых работ качество воды в реке должно улучшиться.

Выделенные средства помогут досрочно завершить работы на участке между притоками Мардас и Сеха, которые начались в 2018 году. Протяженность восстановленной территории составит около 2,5 км.

Финансирование мероприятий в рамках федерального проекта «Сохранение уникальных водных объектов» нацпроекта «Экология» осуществляют Росводресурсы.