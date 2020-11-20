Женева, Швейцария, , 18:45 — REGNUM Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) находится в контакте с американскими властями по вопросу восстановления членства страны в организации. Об этом заявил 20 ноября генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус.

Глава ВОЗ Тедрос Гебреисус (сс) Frank Schwichtenberg

«Мы находимся в контакте и уже направили свои сообщения», — сказал он в ходе брифинга в Женеве.

При этом раскрывать какие-либо подробности глава ВОЗ отказался, назвав не лучшей практикой «общение с мировыми лидерами через СМИ».

Напомним, лидирующий на выборах кандидат в президенты США от Демократической партии Джозеф Байден ранее заявлял, что намерен после вступления в должность восстановить членство страны в ВОЗ, которое прекратил действующий президент Дональд Трамп.