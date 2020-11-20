Нальчик, , 18:36 — REGNUM В Кабардино-Балкарии пресечен оборот табачной продукции без акцизных марок. У одного из жителей города Чегема изъято контрафактного табака на 555 тысяч рублей. Незаконный табачный склад обнаружили сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по республике, соощили в МВД по региону.

Партия немаркированной табачной продукции хранилась в домовладении по улице Балкарской. Всего было обнаружено 18 500 пачек сигарет различных наименований. Предусмотренные законом специальные акцизные марки на них отсутствовали.

Владельцем склада оказался 30-летний житель села Псыгансу. По его словам, он приобрел контрафакт в городе Пятигорске. В отношении хозяина партии «левых» сигарет возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки и нанесения информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации».