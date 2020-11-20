Красногорск, , 18:39 — REGNUM Общественный транспорт Подмосковья готов к зимнему сезону. Об этом 20 ноября сообщило министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Отмечается, что сезонное техническое обслуживание прошли свыше 10 тысяч автобусов, 500 электричек, а также автовокзалы и железнодорожные станции. С сентября специалисты проводили диагностику всех систем и оборудования, влияющих на комфорт и безопасность пассажирских перевозок.

Наибольшее внимание во время проверок работы оборудования уделялось системе отопления салона и охлаждения двигателя, пневмосистемам, подъемникам для людей с ОВЗ и аппарелям. Также проводилась ревизия тормозной системы, рулевого управления и ходовой части автобусов.

Читайте ранее в этом сюжете: В Подмосковье выявили свыше миллиона нарушений масочного режима

Читайте развитие сюжета: В Подмосковье выбрали главную новогоднюю ёлку России