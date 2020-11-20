Калуга, , 18:37 — REGNUM В Калужской области положительные результаты тестов на коронавирус подтверждены у 139 человек за последние сутки, сообщает 20 ноября корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на информацию федерального штаба. Накануне было зарегистрировано 133 подтверждённых случая.

В лаборатории Стопкоронавирус.рф

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: новые ограничения и правила — все новости»

Всего в регионе положительные результаты тестов подтверждены у 14 тыс. 576 человек, 2 тыс. 761 человек находятся на лечении, 11 тыс. 715 человек выздоровели, 100 человек умерли.

Больше всего подтверждённых положительных результатов тестов — в Калуге (818), в Обнинске (360), в Боровском районе (265) и в Людиновском районе (177).

Читайте ранее в этом сюжете: В Калужской области за сутки подтвердили 133 случая заражения SARS-CoV-2

Читайте развитие сюжета: В Калужской области начали выдавать бесплатные лекарства