Екатеринбург, , 18:13 — REGNUM В Свердловской области могут продлить школьный учебный год до конца июня 2021 года. Об этом заявил вице-губернатор Павел Креков местным СМИ.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: новые ограничения и правила — все новости»

Как передаёт «Областная газета», Креков назвал данное предложение целесообразным. Он пообещал, что власти будут снижать число классов на дистанционном режиме.

«Дистант — это всё равно определённый процент от того, что человек должен узнать», — сказал чиновник.

Как сообщало ИА REGNUM, в регионе продлили дистанционный режим для 6−10 классов до конца ноября 2020 года.

Читайте ранее в этом сюжете: На Среднем Урале продлили дистанционный режим для школьников 6–10-х классов