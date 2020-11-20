Псков, , 18:10 — REGNUM В Псковской области начнут постепенно увеличивать коечный фонд под лечение коронавирусных пациентов — с 970 до 1250. Для этого будут задействованы как отделения районных больниц, так и дополнительный корпус в Пскове. Об этом 20 ноября сообщили в пресс-службе администрации региона.

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Напомним, ранее губернатор Псковской области Михаил Ведерников заявлял, что ситуация с коронавирусом в регионе оценивается как напряженная, но она находится под контролем. Кроме того, он заверил, что в ближайшее время региональные власти не планируют вводить новые ограничения.

Однако власти планируют постепенно развернуть дополнительный коечный фонд на базе районных больниц и и дополнительный корпус в Пскове. В общей сложности это даст свыше 90 мест с возможностью расширения. Кроме того в декабре будет введен в эксплуатацию детский корпус Псковской областной инфекционной больницы на 60 мест, который достраивает Минобороны по поручению президента Владимира Путина.

«Это будут места для долечивания больных коронавирусом, которые находятся в стабильном состоянии средней тяжести. Подобная работа позволит разгрузить койки COVID-центра, специалисты которого смогут сосредоточиться на лечении более тяжелых пациентов», — говорится в сообщении областных властей.

С понедельника койки для долечивания коронавирусных больных будут развернуты в Великих Луках, Бежаницком, Невельском, Пустошкинском, Опочецком, Порховском и Плюсском районах.

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