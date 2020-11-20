Женева, Швейцария, , 17:49 — REGNUM В мире за последний месяц выявлено больше инфицированных коронавирусом, чем за предыдущие полгода. Об этом сообщил на брифинге 20 ноября генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус.

Взятие анализа на коронавирус (сс) Francisco Àvia Hospital Clínic

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«За четыре недели мы получили сведения о большем числе случаев COVID-19, чем за первые шесть месяцев пандемии», — сказал он.

Глава ВОЗ отметил, что в Северной Америке и странах Европы больницы и отделения интенсивного лечения стремительно заполняются или уже заполнены до предела.

Согласно последним данным ВОЗ, во всё мире выявлено уже более 56 миллионов случаев заражения коронавирусом, скончались более 1,3 миллиона пациентов с COVID-19.

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