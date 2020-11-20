Нижний Новгород, , 17:47 — REGNUM В Нижегородской областной психоневрологической больнице имени Кащенко провели перепрофилирование, организовав 35 круглосуточных койко-мест для лечения пациентов, у которых диагностировали COVID-19. Об этом сообщили в региональном Минздраве сегодня, 20 ноября.

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Там планируют разместить заразившихся коронавирусом нижегородцев, которым по решению суда назначено принудительное лечение в медицинском учреждении, оказывающем психиатрическую помощь.

При этом в здании психоневрологической больницы будут находиться только те больные с коронавирусной инфекцией, состояние которых врачи оценят как удовлетворительное и не требующее госпитализации в отделение интенсивной терапии или реанимации.

ИА REGNUM напоминает, что за последние сутки в Нижегородской области выявили 444 новых случая коронавируса. Всего же с начала пандемии в регионе зарегистрировано 49 934 человека, у которых диагностировали COVID-19.