Москва, , 17:36 — REGNUM Роспотребнадзор в Москве закрыл клинику «Чайка», сообщили 20 ноября в оперативном штабе столицы.

Анализ на коронавирус (сс) Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы. Максим Мишин

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Медучреждение не предоставило информацию о 19 пациентах, заражённых коронавирусом.

«Сегодня специалистами управления Роспотребнадзора по Москве была наложена мера государственного контроля в отношении клиники «Чайка» в виде временного запрета деятельности», — цитируют в информации штаба слова эксперта столичного управления Роспотребнадзора Александры Нормовой.

По данным штаба, клиника данные о положительных результатах тестов не предоставила в органы Роспотребнадзора, что влечёт угрозу распространения коронавирусной инфекции. Теперь деятельность клиники может быть приостановлена на срок до 90 суток.