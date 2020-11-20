Белгород, , 17:38 — REGNUM Дефицита основных лекарств для лечения вирусных и респираторных заболеваний в аптеках Белгорода сегодня нет, заявил 20 ноября мэр Юрий Галдун. Возможные перебои быстро устраняются, написал он на своей странице в социальной сети.

Аптека Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

По словам градоначальника, ажиотажный спрос исчез, поскольку поставки препаратов налажены. Юрий Галдун также попросил всех жителей неукоснительно соблюдать меры предосторожности во время пандемии. В правительстве региона 20 ноября добавили, что медорганизации региона начали получать первую партию лекарств для лечения амбулаторных пациентов с коронавирусом.

На закупку медикаментов регион получил федеральный трансфер в размере 58 млн рублей. В списке препаратов 16 наименований, лекарства доставляют на склад медицинского центра мобилизационных резервов «Резерв».