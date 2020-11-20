Екатеринбург, , 17:38 — REGNUM В Свердловской области продлили действие режима повышенной готовности для профилактики COVID-19. Указ размещён на портале правовой информации региона.

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Режим функционирует по 7 декабря 2020 года. Сохраняются все ранее действующие ограничения. В частности, жителей от 65 лет и с хроническими заболеваниями просят оставаться дома.

Также оговаривается, что оснащение такси защитными экранами является рекомендацией. «Необходимость такого уточнения вызвана юридическими особенностями организации процесса», — уточнили в оперштабе региона.

Как сообщало ИА REGNUM, этим же указом в Свердловской области продлён дистанционный режим для учащихся 6−10 классов до 28 ноября 2020 года.

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