Рязань, , 17:22 — REGNUM Режим самоизоляции для граждан пожилого возраста продлён в Рязанской области. Соответствующие изменения внесены 20 ноября в постановление губернатора, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.

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Режим самоизоляции в связи с угрозой распространения коронавируса продлевается для граждан старше 65 лет с 24 ноября по 7 декабря 2020 года. Также рекомендовано соблюдать самоизоляцию людям, имеющим хронические заболевания.

В Рязанской области на 20 ноября подтверждено 12 886 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 9,8 тысячи человек, скончались 78 пациентов.