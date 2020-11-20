Воронеж, , 17:11 — REGNUM За минувшие сутки в Воронежской области подтверждено 312 новых случаев заражения коронавирусом, сообщили ИА REGNUM в региональном оперативном штабе 20 ноября. Это на два случая меньше, чем сутками ранее.

Реанимация Михаил Рифтин © ИА Красная Весна

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Всего в Воронежской области за период пандемии подтверждено уже 31 210 случаев заражения коронавирусом. Выздоровели в общей сложности 30 113 человек, за минувшие сутки выписаны 368 пациентов.

За сутки в статистику смертности включили 19 новых летальных исходов. Всего же за период пандемии коронавирус унёс жизни 705 воронежцев.