Екатеринбург, , 17:11 — REGNUM В Свердловской области оставили 6−10-е классы на дистанционном формате обучения ещё на неделю. Соответствующий указ размещён на портале правовой информации региона.

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Документ подписан губернатором Евгением Куйвашевым.

В указе продлена рекомендация о закрытии 6−10-х классов школ и переводе учащихся на дистанционный режим до 28 ноября 2020 года. Данный пункт документа касается школ всех форм собственности.

Учащиеся 1−5-х и 11-х классов продолжают учиться в полноценном формате.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее губернатор допускал, что отпустит 9-й класс на полноценный формат обучения.

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