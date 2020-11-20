Москва, , 17:44 — REGNUM Московские власти намерены и дальше оказывать содействие развитию кибератлетики. Об этом 20 ноября сообщила заместитель мэры столицы Наталья Сергунина на онлайн-встрече с участниками чемпионата Cybathlon 2020 среди людей с особенностями здоровья, использующих высокотехнологичные средства реабилитации.

Ранее столичные власти оказали поддержку российской сборной на международном чемпионате Cybathlon 2020. Это соревнования спортсменов с особенностями здоровья, использующих передовые кибернетические устройства. Россия была представлена в пяти из шести дисциплин: бионические протезы рук, силовые протезы ног, электрифицированные коляски, экзоскелеты и нейроинтерфейсы. Всего в мероприятии участвовало 54 команды из 21 страны. По итогам соревнований российские кибатлеты выиграли серебро и бронзу в двух дисциплинах, еще в трех вошли в пятерку лучших.

«Хочется поблагодарить весь коллектив национальной команды за успешное выступление и за ваш вклад в развитие этого направления. Москва поддержала ваше участие в мировом первенстве, мы продолжим поддерживать развитие кибатлетики и дальше», — рассказала Сергунина.

При этом российская сборная использовала пять отечественных разработок, четыре из которых были созданы московскими компаниями, которые являются участниками и партнерами Московского инновационного кластера. По мнению Сергуниной, подобные крупные события стимулируют развитие ассистивных технологий, а благодаря им постоянно совершенствуются программы реабилитации людей с инвалидностью.