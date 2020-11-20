Санкт-Петербург, , 16:51 — REGNUM В Санкт-Петербурге уже 60 классов в 34 школах перешли на дистанционную форму обучения из-за выявленных случаев коронавирусной инфекции. Об этом 20 ноября сообщили в пресс-службе комитета по образованию Санкт-Петербурга.

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Сутками ранее классов на «дистанционке» в Петербурге было меньше — учились дома 54 класса из 30 школ.

«На обучении с использованием дистанционных технологий находятся 60 классов в 34 школах (0,3% от общего количества классов в городе)», — отметили в ведомстве.

Количество школьников, находящихся дома по заявлению родителей (смешанный формат обучения), достигло 12 497 человек.

Остается сложной и ситуация в дошкольном образовании. На сегодняшний день в Северной столице в связи с выявлением коронавируса или распространением ОРВИ закрыты 17 групп в 13 детских садах.

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