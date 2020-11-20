Вашингтон, , 16:37 — REGNUM В сети появился трейлер игры GTA Vice City 2, созданной группой энтузиастов. Его опубликовали 19 ноября на YouTube-канале студии Revolution Team.

GTA Vice City 2 — это модификация, которая перенесёт игру GTA Vice City на движок GTA 4. Она станет доступна для бесплатного скачивания уже 5 декабря 2020 года.

Напомним, оригинальная GTA Vice City вышла в 2002 году. Игра получила множество положительных отзывов от геймеров и критиков.

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