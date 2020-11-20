Москва, , 16:29 — REGNUM Вечером 20 ноября в Москве движение по дорогам затруднят восьмибалльные пробки. Об этом сообщает онлайн-сервис «Яндекс.Пробки».

Московские пробки Дарья Антонова © ИА REGNUM

По данным сервиса, в 16:26 на дорогах столицы пробки достигли семи баллов. На интерактивной карте красным цветом, обозначающим затруднения, выделены улицы центра столицы, Садовое кольцо, ТТК, а также участки МКАД.

По прогнозу, в ближайшие часы обстановка останется напряжённой, а в 18:00 пробки достигнут восьми баллов. Нормализуется движение после 20:00.