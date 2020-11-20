Майкоп, , 18:28 — REGNUM Действующий муфтий Адыгеи и Краснодарского края Аскарбий Карданов переизбран на третий срок, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Духовного управления мусульман двух регионов по итогам состоявшегося 19 ноября отчетно-выборного съезда централизованной религиозной организации. Отмечается, что Карданов был единственным кандидатом на этот пост.

Делегаты также избрали новый состав совета и ревизионной комиссии духовного управления.

Карданову 52 года, является уроженцем Кошехабльского района Адыгеи. С 1997 по 2012 год он был заместителем муфтия Адыгеи и Кубани. Впервые был избран на должность муфтия в ноябре 2012 года, затем его переизбрали в 2016 году. Теперь он вступил в должность еще на четыре года.