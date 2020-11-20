Вашингтон, , 16:26 — REGNUM Студия Valve добавила новые достижения в свои видеоигры в честь запуска садового гнома Чомски в космос. Об этом 20 ноября сообщает портал 3DNews.

В играхHalf-Life 2: Episode Two, Half-Life: Alyx и Left 4 Dead 2 появилось специальное достижение «Один гнома». Его описание гласит: «Если вы читаете описание этого достижения, Гейбу Ньюэллу (Gabe Newell) удалось запустить гнома Чомски в космос. Если вы при этом не получили достижение «Производство запуска», значит, Ньюэлл отказался от планов запуска в космос Ноама Хомского (Noam Chomsky)».

Напомним, гном Чомски впервые появился в игре Half-Life 2: Episode Two. С ним было связано особое внутриигровое достижение «Маленький космонавт».

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