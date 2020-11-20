Екатеринбург, , 16:27 — REGNUM Бывшего заместителя министра экономики Свердловской области Михаила Шилиманова признали виновным в деле о мошенничестве. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщила старший помощник прокурора Свердловской области по связям со СМИ и общественностью Марина Канатова.

Суд установил, что экс-чиновник вместе с группой лиц похитил средства, поступавшие от пайщиков жилищно-строительного кооператива «Бухта Квинс», злоупотребив доверием последних. Работы по строительству коттеджей фактически не выполнялись. Всего было присвоено не менее 28 млн рублей.

Шилиманова приговорили к пяти годам колонии общего режима. Экс-чиновника признал виновным Кировский районный суд. Приговор пока не вступил в законную силу.

В СКР по Свердловской области отметили, что следователи провели тщательное расследования уголовного дела. «Проведены осмотры мест происшествия, обыски, выемки, осмотры предметов и документов, допрошено большое количество потерпевших и свидетелей, проанализировано движение денежных средств по счетам ряда юридических лиц», — сообщили в пресс-службе ведомства. Также были проведены ряд судебных экспертиз.

Как сообщало ИА REGNUM, Шилиманов также проходит по делу о взяточничестве в особой экономической зоне «Титановая долина».

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