Ростов-на-Дону, , 16:17 — REGNUM Более 1 тыс. аварийных бригад подготовлено в Ростовской области на случай аварий в период отопительного сезона. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском министерстве ЖКХ.

В состав 1 тыс. 121 ремонтно-восстановительной бригады включены 4 тыс. 164 человека и 1 тыс. 149 спецмашин. Все службы обеспечены резервным запасом ресурсов, необходимых для оперативной ликвидации нештатных ситуаций.

На Дону организована круглосуточная работа горячей линии, диспетчеры которой принимают заявки на устранение коммунальных аварий.