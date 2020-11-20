Красногорск, , 16:24 — REGNUM До 2022 года компьютерную технику поставят в 555 школ Подмосковья. Об этом 20 ноября сообщает министерство образования Московской области.

Компьютеры и планшеты поступят в образовательные учреждения в рамках реализации регионального проекта «Цифровая образовательная среда» нацпроекта «Образование». По словам министра образования региона Ирины Каклюгиной, в подмосковных школах техника обновляется на регулярной основе.

«В школы мы поставим современные компьютеры и планшеты — то, без чего сложно представить современное образование», — сказала Каклюгина, отметив, что до конца 2020 года техникой планируется оснастить 164 региональные школы.