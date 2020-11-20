Сан-Франциско, США, , 16:15 — REGNUM Максимально возможный уровень персонажа в игре Pokemon GO вырос до 50-го. Об этом 20 ноября сообщает портал Shazoo.

Для получения дополнительных 10 уровней геймерам придётся выполнять специальные задания. Среди них: получить золотую медаль тренера, победить в 30 рейдах, выполнить 50 идеальных бросков, поймать 200 покемонов за один день и 20 раз прокачать легендарного покемона.

Напомним, Pokemon GO — это популярная мобильная игра, использующая технологию дополненной реальности. Её релиз состоялся в 2016 году.

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