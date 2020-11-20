Санкт-Петербург, , 16:16 — REGNUM Бывший Ленинградский партийный архив представил документы об истории некоторых культурных объектов Петербурга, которые ранее хранились под грифом «секретно». Об этом 20 ноября сообщили в Смольном.

Документы можно посмотреть на портале «Архивы Санкт-Петербурга» в рамках нового интернет-проекта. Они касаются разных лет советского периода, многие из документов недавно рассекречены и демонстрируются впервые.

Среди объектов, о которых говорится в документах, — Таврический дворец, Смольный собор, Свято-Троицкая Александро-Невская лавра, Казанский собор, Русский музей, Петрикирхе, Исаакиевский собор, Эрмитаж, Петропавловская крепость и Музей политической истории России.

«Представленные вниманию документы дают нам уникальную возможность познакомиться с теми планами и решениями, которые принимались на уровне Ленинградских обкома и горкома ВКП (б) — КПСС в отношении этих культурных объектов и повлияли на их дальнейшую судьбу», — заметили в Архивном комитете Петербурга.