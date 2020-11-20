Москва, , 16:11 — REGNUM В Москве начинают работу по устранению последствий снегопада, сообщили 20 ноября в пресс-службе комплекса городского хозяйства.

Снег Дарья Антонова © ИА REGNUM

Коммунальщики уже приступили к противогололёдной обработке мостов, тоннелей, набережных, эстакад, путепроводов, подъёмов и спусков, а также площадок для торможения на остановках общественного транспорта. Также обрабатываются дворы и тротуары.

«Через два часа после начала снегопада коммунальщики приступят к сплошному подметанию проезжей части с последующей противогололёдной обработкой», — говорится в информации.